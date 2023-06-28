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Новости

12:30

Экономика

Москвичам рассказала об итогах ПМЭФ

Москвичам рассказала об итогах ПМЭФ

Gloria Jeans откроет новые магазины вместо ушедших H&M и Uniqlo 1 и 2 июля

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Огромный интерес к российским стратегиям развития, большое количество иностранных гостей и представительных делегаций – 17 тысяч человек из 130 стран мира. Такие итоги Петербургского экономического форума представил министр столичного правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

По его словам, внешнеторговый оборот РФ с КНР приближается к 200 миллиардов долларов. Черемин отметил, что оборот будет расти и дальше, учитывая современные тенденции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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