Москвичам рассказала об итогах ПМЭФ

Огромный интерес к российским стратегиям развития, большое количество иностранных гостей и представительных делегаций – 17 тысяч человек из 130 стран мира. Такие итоги Петербургского экономического форума представил министр столичного правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

По его словам, внешнеторговый оборот РФ с КНР приближается к 200 миллиардов долларов. Черемин отметил, что оборот будет расти и дальше, учитывая современные тенденции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.