Эксперты рассказали, почему не удается снизить цену бензина на бирже в РФ

В России не удается снизить высокую стоимость бензина на бирже. Эксперты объясняют это тем, что топлива на внутреннем рынке больше не становится, и это уже отразилось на продажах в розницу.

С начала мая дизельное топливо за неполных два месяца подорожал на 8 копеек. Бензины Аи-92 и Аи-95 – почти на рубль. Однако на разных заправках цены могут отличаться на полтора-два рубля, а также расти разными темпами.

Что придумали антимонопольщики, чтобы остановить рост цен? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.