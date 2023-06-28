В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные продукты от торговых сетей. Речь идет о продуктах и бутилированной воде с истекающим сроком годности, которые будут бесплатно отдавать населению. Об инициативе депутатов сообщили "Известия".

На данный момент безвозмездная раздача невыгодна торговым сетям, так как они не платят НДС только с просроченной продукции, которую отправляют на переработку. При этом из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагают исключить продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

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