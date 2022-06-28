Новости последнего часа: курс доллара на Мосбирже опустился ниже 52 рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По данным Мосбиржи, курс доллара опустился ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года.

США ввели санкции против компании "КАМАЗ".

Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России.

