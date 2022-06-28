Новости последнего часа: кабмин РФ начал подготовку бюджета на 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ приступило к подготовке бюджета на 2023 год.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва передала инвесторам четыре земельных участка в аренду по льготной ставке один рубль в год.

В ЦОДД пообещали заторы на столичных дорогах до 7 баллов.

