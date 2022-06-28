Новости последнего часа: Michelin уйдет из России до конца 2022 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, французская компания Michelin уйдет из России до конца года. Бизнес будут продавать.

Все станции восточного участка БКЛ метро подключили к электричеству. Об этом рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Кабмин РФ внес смеси для детского питания в госпрограмму льготного кредитования импорта. Также в этот перечень вошли орехи, кофе, какао-бобы, джем, фруктовое пюре.