Эксперт рассказал, как на жизни россиян отразится дефолт, о котором заявили на Западе

Запад объявил о дефолте России. Агентство Bloomberg сообщает о просроченных платежах по гособлигациям, которые не выплатила Россия.

Что это означает для российской экономики? И как отразится такой дефолт на жизни граждан? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.