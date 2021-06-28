Москвичам рассказали о ценах на тутовник

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на тутовник на столичных рынках.

На Лосиноостровском рынке за килограмм просили 1000 рублей, так все и осталось. Без изменений в этот раз и на Преображенском, тоже 1000 рублей.

А вот на Усачевском рынке цена немного снизилась – 1000 рублей против 1100 рублей неделю назад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.