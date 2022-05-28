Фестиваль "Рыбная неделя" в шестой раз стартовал в Москве

Знаменитый байкальский омуль и камчатский краб получили временную "прописку" в Москве. Фестиваль "Рыбная неделя" в шестой раз проходит в Москве. Продлится он до 5 июня.

На прилавках все самое свежее, натуральное и главное – отечественное. Морепродукты привезли с Дальнего Востока, юга и северо-запада России. Что интересного можно купить и сколько денег с собой брать? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.