Производители молочных продуктов опасаются срывов поставок иностранной закваски. Она используется для приготовления сметаны, творога и другой кисломолочки.

Зависимость от импорта, по данным отечественных компаний, составляет 80%. Сейчас российские компании работают над отечественной закваской, но это продолжительный процесс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.