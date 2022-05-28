Турецкие бренды одежды хотят открыть магазины в России.

Все больше европейских компаний уходит с рынка. Недавно о своем желании прекратить работу в нашей стране заявили Nike и Marks & Spencer. Уже ушли H&M, Uniqlo и многие другие.

Какие бренды из Турции могут появится на нашем рынке? И что сейчас происходит в торговых центрах? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.