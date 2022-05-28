Экономист оценил ситуацию с рублем и курсом валют

Американский телеканал CBS заявил, что российский рубль – самая устойчивая и эффективная валюта в мире в этом году. И, по мнению издания, она значительно укрепилась, после того, как иностранные покупатели начали платить России рублями за газ.

Экономист также рассказал, какие последствия возможны из-за того, что Минфин США не продлил лицензию, позволявшую американским инвесторам принимать от России деньги в уплату ее долга. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.