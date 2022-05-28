Сбербанк снижает ставки по вкладам в рублях. Это связано со снижением ключевой ставки центробанка.

Теперь доходность в сбере по рублевым вкладам составит не 12%, а 9 с половиной. Из-за решения ЦБ падают и ставки по кредитам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.