Московские компании представят свои разработки на выставке в Узбекистане

Промышленный потенциал столицы на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане продемонстрируют 15 московских компаний. На стенде правительства Москвы покажут новейших роботов для телемониторинга, электрозарядные станции, кабину пассажирского лифта комфорт-класса, автоматическую дорожную метеостанцию и цифровую платформу для содержания автодорог.

Отдельное внимание уделят инвестиционному потенциалу особой экономической зоны "Технополис "Москва". Посетителям расскажут об условиях локализации высокотехнологичных производств и перспективах сотрудничества в микроэлектронике, приборостроении и фармацевтике.

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