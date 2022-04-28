Олег Тиньков нашел покупателя на долю своей семьи в банке "Тинькофф". "Интеррос" приобретает 35 процентов акций в TCS group. Это головная структура группы "Тинькофф".

Сумма сделки не раскрывается, но известно, что Центробанк ее уже одобрил. "Тинькофф Банк" входит в список системно значимых кредитных организаций России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.