Молдавия готовится к приостановке поставок газа из РФ – президент страны

Президент Санду: Молдавия готовится к приостановке поставок газа из РФ.

ЦБ: Уровень одобрения займов в государственных МФО повысился, а в коммерческих – снизился.

Роспотребнадзор: Регионам следует принять меры по ускоренной диагностике холеры.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.