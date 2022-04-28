Российская компания Natura Siberica увеличила объемы производства

Компания Natura Siberica в апреле увеличила объемы производства и презентовала несколько десятков новых видов продукции, в том числе очередную линейку профессиональной органической косметики.

Косметическая компания, которой уже заинтересовались крупные корпорации, например АФК "Система", располагает полным циклом производства и сама выращивает натуральные ингредиенты. Она владеет органическими фермами в Сибири и на Дальнем Востоке и имеет собственные лаборатории.

Помимо традиционных уходовых средств, технологи и специалисты компании разрабатывают новые виды безводной и маловодной косметики. Это новый бьюти-тренд, направленный на бережное отношение к природным ресурсам. Такие средства, помимо экологичности, предлагают потребителям качество салонного ухода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.