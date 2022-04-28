ЦБ понизил курс доллара на 29 апреля до 72,3 рубля

Банк России установил на 29 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 72,3 рубля, что на 58,11 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на 61,07 копейки – до 75,31 рубля.

Один человек погиб и один ранен при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в ДНР.

Внесены поправки в Закон о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий.

