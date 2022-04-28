Владелец Reserved и Cropp принял решение о продаже бизнеса в РФ

Польский производитель и ретейлер, владеющий брендами одеждами Reserved и Cropp, решил продать свой бизнес в России. Руководство уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Компания объявила о прекращении работы магазинов в России в марте. Последняя точка закрылась 30 марта. Ранее польский ретейлер сообщил об остановке поставок продукции в Россию, а также о прекращении инвестиций и онлайн-продаж.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.