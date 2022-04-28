VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена"

Компания VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Дзена" и "Яндекс.Новостей". Стороны уже подтвердили эту информацию.

Основные условия сделки согласовали. Но пока разглашать их не будут. Компании пообещали сделать это позже. Как сообщили в VK, теперь участники должны получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

