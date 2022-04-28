Власти Москвы назвали экономику города устойчивой

Напряжения на потребительском рынке столицы нет, колебание цен является временным, заявили власти Москвы.

На территории Украины сейчас находятся порядка семи тысяч наемников, сообщил МИД РФ

Turkish Airlines отменила часть рейсов из РФ на курорты Турции в майские праздники. У офиса продаж сформировались очереди.

