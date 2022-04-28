Банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9%

Российские банки начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9% с 1 мая. Об этом сообщает Минфин.

Постановление уже внесли в правительство. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и продление программы до конца текущего года. Для этого из бюджета выделят 461 миллиард рублей.

Максимальная сумма льготного кредита для Москвы и Московской области составляет 12 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

