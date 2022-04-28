Треть российского вина могут начать выпускать с крышками вместо пробок

Российские виноделы могут отказаться от пробок в бутылках. Из-за санкций их перестали поставлять из Европы. А в России не растет пробковый дуб.

Теперь бизнесмены пытаются сменить поставщиков. А некоторые и вовсе решили отказаться от пробок и заменить их винтовыми крышками. На них скоро могут перевести до трети российского вина, сообщили эксперты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.