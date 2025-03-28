В Москве готовят к открытию новый фармацевтический завод

В Москве готовятся открыть новое фармацевтическое предприятие в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Завод разместится на площадке "Алабушево" в Зеленограде и будет выпускать лекарства для лечения редких заболеваний крови, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Перед запуском производства специалисты тестируют оборудование и проверяют инженерные системы. Предприятие оснастят двумя цехами по розливу моноклональных антител, терапевтических белков и цитокинов. Ежегодно оно сможет выпускать более 5 миллионов флаконов лекарственных препаратов.

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