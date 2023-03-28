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28 марта, 23:00

Общество

Специалисты рассказали об аренде загородных домов на предстоящее лето

Специалисты рассказали об аренде загородных домов на предстоящее лето

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Специалисты рассказали о стоимости аренды дачи на лето

Эксперты рассказали о стоимости аренды подмосковных дач на майские выходные

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Москвичи начали планировать отдых на майские выходные и лето, поэтому стали интересоваться арендой подмосковных дач. Как отмечают специалисты рынка недвижимости, на данный момент популярностью пользуются маленькие дома, рассчитанные на небольшую компанию. Самый востребованный период аренды загородных апартаментов – с 1 мая по 30 сентября.

Специалисты также отметили, что цена на аренду частного дома упала на 10–17%. Объем предложений увеличился на 20–30%.

Сколько стоит арендовать дачу на майские выходные или на все лето? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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