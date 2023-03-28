Проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей экономики запустят в Москве

Правительство Москвы и Центральный банк России запустят совместный проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей городской экономики. Исследование будет проводиться на основе опроса московских предприятий и поможет увидеть, в какой реальной экономической ситуации находится бизнес.

Результаты опросов поступают более оперативно, чем данные официальной статистики, для сбора и обработки которой требуется значительное время. В конечном счете актуальный мониторинг позволяет решать целый ряд задач. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.