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13:45

Экономика

Проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей экономики запустят в Москве

Проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей экономики запустят в Москве

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Правительство Москвы и Центральный банк России запустят совместный проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей городской экономики. Исследование будет проводиться на основе опроса московских предприятий и поможет увидеть, в какой реальной экономической ситуации находится бизнес.

Результаты опросов поступают более оперативно, чем данные официальной статистики, для сбора и обработки которой требуется значительное время. В конечном счете актуальный мониторинг позволяет решать целый ряд задач. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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