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27 декабря, 06:45

Экономика

В России ожидается сокращение новых жилищных проектов в 2025 году

В России ожидается сокращение новых жилищных проектов в 2025 году

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В России ожидается значительное сокращение новых жилищных проектов в 2025 году. Об этом говорится в обзоре, подготовленном госкомпанией "ДОМ.РФ".

Согласно прогнозам, объемы строительства снизятся на 27–38%. При этом действующие проекты застройщики завершат, как и планировалось. Сокращение строительства объяснили снижением спроса. Он упал из-за высоких ставок по ипотеке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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