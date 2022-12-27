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27 декабря, 19:15

Экономика

Новости час: ЦБ счел маловероятным возврат заблокированных активов банков

Новости час: ЦБ счел маловероятным возврат заблокированных активов банков

Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

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Правительство РФ проверит расходование бюджетных средств на СВО

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Минсельхоз РФ может ввести регулирование цен на сахар в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ЦБ заявили, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов банков РФ крайне низкие. Доклад опубликован на сайте регулятора.

Россия закупила в госфонд три миллиона тонн зерна. Об этом рассказал Минсельхоз.

Правила доступа на наземную территорию района "Москва-Сити" изменятся с 1 января. Об этом сообщил Дептранс.

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