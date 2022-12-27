Новости час: ЦБ счел маловероятным возврат заблокированных активов банков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ЦБ заявили, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов банков РФ крайне низкие. Доклад опубликован на сайте регулятора.

Россия закупила в госфонд три миллиона тонн зерна. Об этом рассказал Минсельхоз.

Правила доступа на наземную территорию района "Москва-Сити" изменятся с 1 января. Об этом сообщил Дептранс.