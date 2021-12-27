Бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр

В России бензин может подорожать до 100 рублей за литр, если государство не будет регулировать топливный рынок. Так считают некоторые эксперты.

Сейчас правительству удается сдерживать цены, и здесь ключевую роль играет Центробанк – с помощью валютных интервенций поддерживает курс рубля.



Цены могут обрушить и компании, собственности которых сейчас рынок добычи, переработки и розничной продажи топлива. Они, считают эксперты, устанавливают высокие оптовые цены, из-за чего мелкие собственники АЗС не в состоянии конкурировать и вынуждены сворачивать бизнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.