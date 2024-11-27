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27 ноября, 19:15

Экономика

Эксперт прокомментировал отказ ЦБ РФ от покупки валюты на внутреннем рынке

Эксперт прокомментировал отказ ЦБ РФ от покупки валюты на внутреннем рынке

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Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, отказ ЦБ РФ от покупки валюты на внутреннем рынке серьезно не отразится на курсе рубля. Это связано с тем, что регулятор и ранее только продавал валюту.

Ускоренное ослабление рубля эксперт объяснил принятием дополнительных санкций против Газпромбанка. Он был последним каналом для легальной работы с иностранной валютой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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