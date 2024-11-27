Эксперт прокомментировал отказ ЦБ РФ от покупки валюты на внутреннем рынке

Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, отказ ЦБ РФ от покупки валюты на внутреннем рынке серьезно не отразится на курсе рубля. Это связано с тем, что регулятор и ранее только продавал валюту.

Ускоренное ослабление рубля эксперт объяснил принятием дополнительных санкций против Газпромбанка. Он был последним каналом для легальной работы с иностранной валютой.

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