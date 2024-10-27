Экономисты подводят итоги саммита БРИКС, который завершился на этой неделе в Казани. О том, какие важные решения были приняты, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Так, в ходе саммита Владимир Путин показал купюру единой валюты БРИКС, создание которой обсуждается достаточно давно. Однако, она не станет заменой национальных валют стран – участниц, но может играть роль их эквивалента.

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