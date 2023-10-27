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27 октября, 14:15

Экономика

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%

Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых

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Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта – до 15% годовых. Это максимум с начала мая 2022 года. Повышение ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов, но депозиты должны стать выгоднее.

Центробанк начал повышать ключевую ставку с июля для борьбы с инфляцией. Это уже четвертое повышение с тех пор.

Аналитики называют такое решение неожиданным. Они рассчитывали на менее жесткие меры либо вообще на паузу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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