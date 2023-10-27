Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых

ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года, сообщается на сайте регулятора. Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое сложилось выше ожиданий регулятора.

Также вновь повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5%.