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27 октября, 13:45

Экономика

Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых

Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых

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ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года, сообщается на сайте регулятора. Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое сложилось выше ожиданий регулятора.

Также вновь повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5%.

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