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27 октября, 11:45

Экономика

В РФ могут на полгода установить запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы

В РФ могут на полгода установить запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы

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В Минсельхозе предложили временно запретить вывоз из России мяса птицы. Ограничение могут ввести на шесть месяцев.

Все из-за роста цен на курятину. С начала года она подорожала более чем на 25%. А в июле цена на птицу побила исторический рекорд. На проблему обратил внимание Владимир Путин и поручил разобраться в ситуации.

В Минсельхозе пояснили, что рост цен связан со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом ее себестоимости на фоне высокого курса доллара. При этом экспортировать в такой ситуации выгоднее, по сравнению с поставками на внутренний рынок, но это ужесоздает угрозу продовольственной безопасности страны

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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