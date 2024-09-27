Свыше миллиона человек работают в креативном секторе Москвы

Москва считается творческим центром России, ведь здесь отмечен особый спрос на товары и услуги креативных индустрий. Всего в столице почти 110 тысяч киностудий, издательств, модных агентств и музыкальных компаний. По официальным данным, в креативном секторе работают свыше миллиона москвичей, а оборот отрасли за два года вырос на 50% и в 2023 году составил почти 6 триллионов рублей.

Залогом успешного развития креативного сектора Москвы эксперты называют всестороннюю поддержку отрасли столичным правительством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.