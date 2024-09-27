27 сентября, 07:45Экономика
Россиян предупредили, что сроки доставки товаров из КНР могут увеличиться в октябре
Крупные поставщики спрогнозировали, что сроки доставки товаров из Китая могут вырасти в октябре из-за праздников. Так, День образования будут отмечать в КНР всю первую неделю месяца. Логистические компании уйдут на длинные выходные, поэтому снизятся темпы производства и вырастет срок совершения торговых сделок.
Также задержки могут быть вызваны тем, что на российско-китайской границе скопилось множество товаров. Их заранее отгрузили перед праздниками поставщики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.