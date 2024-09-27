Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 07:45

Экономика

Россиян предупредили, что сроки доставки товаров из КНР могут увеличиться в октябре

Россиян предупредили, что сроки доставки товаров из КНР могут увеличиться в октябре

Цены на аренду жилья в Москве выросли на 30% за год

Резкое подорожание кофе ожидается в России в 2024 году

Россиян будут предупреждать об оформлении мошеннических кредитов через "Госуслуги"

В Москве открылась "Российская энергетическая неделя"

Эксперты объяснили рост цен на аренду жилья в Москве

Листинг Hamster Kombat стартовал на криптобиржах

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

ЦБ РФ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

В Москве выросла стоимость аренды квартир

Крупные поставщики спрогнозировали, что сроки доставки товаров из Китая могут вырасти в октябре из-за праздников. Так, День образования будут отмечать в КНР всю первую неделю месяца. Логистические компании уйдут на длинные выходные, поэтому снизятся темпы производства и вырастет срок совершения торговых сделок.

Также задержки могут быть вызваны тем, что на российско-китайской границе скопилось множество товаров. Их заранее отгрузили перед праздниками поставщики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика