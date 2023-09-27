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27 сентября, 11:15

Экономика

Регионы РФ смогут заключать с торговыми сетями соглашения о ценах на некоторые продукты

Регионы РФ смогут заключать с торговыми сетями соглашения о ценах на некоторые продукты

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Для оперативной стабилизации цен на товары первой необходимости власти регионов могут заключать соглашения с торговыми сетями. Соответствующее постановление приняло правительство.

На встрече Михаила Мишустина с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским премьер-министр подчеркнул, что ФАС нужно отслеживать появление картелей, которые ограничивают развитие малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание Мишустин обратил на стоимость жилищно-коммунальных услуг. По его словам, уровень тарифов должен быть обоснованным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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