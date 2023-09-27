Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через СБП за рубежом – СМИ

Гражданам РФ, которые планируют провести отпуск за границей, стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей. Об этом пишут "Известия".

Сообщается, что две отечественных банка уже запустили такую систему. Еще пять кредитных организаций готовятся это сделать. Безналичный расчет доступен в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде.

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