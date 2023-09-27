27 сентября, 07:30Экономика
Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через СБП за рубежом – СМИ
Гражданам РФ, которые планируют провести отпуск за границей, стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей. Об этом пишут "Известия".
Сообщается, что две отечественных банка уже запустили такую систему. Еще пять кредитных организаций готовятся это сделать. Безналичный расчет доступен в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также