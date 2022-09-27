Конференция по борьбе с коррупцией в сфере закупок прошла в РЭУ им. Плеханова

Как сделать регулирование в сфере госзакупок понятным и способным предотвратить коррупционные правонарушения, говорили за круглым столом в РЭУ имени Плеханова. Там прошла научно-практическая конференция по теме борьбы с коррупцией в сфере закупок.

В рамках мероприятия говорили о системе мер по сокращению способов закупок и переводе всех процедур в электронные форматы. Электронная система не позволит производить действия, которые не описаны в регламентах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.