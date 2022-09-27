Минфин РФ предложил повысить минимальные цены на ряд спиртных напитков

Минимальные цены на водку, коньяк и бренди хотят повысить. С таким предложением выступил Минфин. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Если данное предложение получит одобрение, то нижнюю границу стоимости 500 миллилитров водки могут поднять до 281 рубля, 500 миллилитров бренди – до 375 рублей, а коньяка – до 517 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.