Рубль вновь укрепил позиции на валютном рынке

Валютный рынок вновь отреагировал на геополитическую ситуацию. После первоначального падения, рубль восстановил свои позиции и даже вырос на несколько процентов по отношению к доллару и евро.

Но насколько это хорошо для экономики России? И почему эксперты говорят о необходимости его ослабления? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.