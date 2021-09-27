Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель

Стоимость барреля североморской нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 79 долларов впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.

Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.