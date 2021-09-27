Биржевые цены на Аи-95 обновили рекордные значения

Цены на автомобильное топливо на биржах достигли исторических максимумов. 95-й и 92-й бензин подорожал до 60 и 56 тысяч рублей за тонну. Как считают эксперты, повышение будет сохраняться как минимум в ближайшие недели.

Причину роста видят в увеличении стоимости нефти и осенних ремонтах на НПЗ, что привело к снижению производства топлива. При этом в рознице цены на бензин пока сдерживаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.