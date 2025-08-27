ЦБ РФ предложил изменить подход к проверке доходов заемщиков при выдаче кредитов

Центробанк России предложил изменить подход к оценке доходов заемщиков, чтобы снизить риски чрезмерной закредитованности, и использовать только подтвержденные официальные данные. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Сейчас банки могут выдавать кредиты на основании слов клиента или справок, которые сложно проверить. По мнению эксперта, это может привести к тому, что человек возьмет больше денег, чем сможет вернуть.

Для решения проблемы ЦБ предложил использовать единый цифровой профиль, подключенный к государственным и банковским системам. Через него банки смогут получать достоверную информацию о доходах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.