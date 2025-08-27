Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 11:30

Экономика

ЦБ РФ предложил изменить подход к проверке доходов заемщиков при выдаче кредитов

ЦБ РФ предложил изменить подход к проверке доходов заемщиков при выдаче кредитов

Московские производители спорттоваров отгрузили продукции на сумму свыше 2 млрд рублей

Центробанк изменил правила блокировки банковских карт в России

Новости регионов: уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме

"Почта России" приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

Эксперт рассказал о росте розничных цен на столичных заправках

"Интервью": Александр Юдин – о применении ИИ в металлургии и банковском секторе

Собянин: двигаемся к созданию нового промышленного потенциала Москвы

Эксперт рассказал о российских компаниях, планирующих снизить расходы на персонал

Центробанк России предложил изменить подход к оценке доходов заемщиков, чтобы снизить риски чрезмерной закредитованности, и использовать только подтвержденные официальные данные. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Сейчас банки могут выдавать кредиты на основании слов клиента или справок, которые сложно проверить. По мнению эксперта, это может привести к тому, что человек возьмет больше денег, чем сможет вернуть.

Для решения проблемы ЦБ предложил использовать единый цифровой профиль, подключенный к государственным и банковским системам. Через него банки смогут получать достоверную информацию о доходах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика