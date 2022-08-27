Москвичам рассказали о главных новостях из сферы экономики

Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти. А ситуацию на рынке нефти между тем называют "шизофренической".

Что сейчас происходит на биржах? Насколько выгодны скачки цен России? Зачем Минфин собрался проводить валютные интервенции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

