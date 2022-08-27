Москвичам пообещали распродажу жилья в новостройках осенью

Эксперты прогнозируют распродажи жилья в столичных новостройках осенью. Застройщики якобы вынуждены спасать бизнес под угрозой банкротства.

Действительно ли у москвичей получится сэкономить на покупке жилья? И когда реально упадут ипотечные ставки на вторичном рынке? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

