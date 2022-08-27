Норвегия отказалась снижать цены на газ для Евросоюза

Норвегия не будет снижать цены на газ для Евросоюза. Такое решение озвучил глава министерства нефти и энергетики страны Терье Осланд.

По его словам, правительство не станет навязывать бизнесу цены, ниже рыночных. Он подчеркнул, что предприятия, которые добывают газ, работают на коммерческой основе и упускать прибыль не намерены.

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