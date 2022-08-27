Mercedes-Benz намерен продать завод в Подмосковье

Mercedes-Benz хочет продать завод в Подмосковье. Об этом пишут СМИ. Переговоры о покупке ведут несколько дилеров.

При этом эксперты говорят, что любая российская компания вряд ли сможет использовать заводской конвейер для сборки машин немецкой марки. Дело в том, что для этого нужны поставки целого ряда авторизованных производителей компонентов.

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