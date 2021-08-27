Директор гипермаркета рассказал о росте продаж товаров к школе

Директор гипермаркета Сергей Завьялов рассказал, что в этом году родители готовят детей к школе полноценно. Это связано с тем, что учебный год начнется в очном формате.

"Мы видим уже большой прогресс. Больше 57 процентов рост продаж к прошлому году. Особенно большой прогресс показывают категории рюкзаки и пеналы", – сказал Завьялов.

Он отметил, что минимальная стоимость необходимого канцелярского набора школьника составляет 137 рублей.

Ранее в Росстате подсчитали стоимость набора школьника. Третий год подряд она оказалась ниже уровня инфляции. Однако отмечается, что на девочек и мальчиков придется потратить больше, чем в прошлом году. Причем набор одежды и канцелярии для вторых подорожал сильнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.