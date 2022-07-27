Мебель из IKEA может заменить продукция российских колоний. Свой вариант импортозамещения предложили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Идею высказали на выставке в Екатеринбурге, где показали изделия заключенных. Там подчеркнули, что качество их продукции не уступает шведскому бренду, а себестоимость ниже.

По словам представителей ФСИН, колонии получают с каждым годом все больше госзаказов. Показатели растут, потому что развивается производство и увеличивается число участников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



